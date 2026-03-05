女優の山本舞香が５日、インスタグラムを更新したが、コメントは一切記さず、モノクロの２ショット写真を添付しただけ。２ショットは２人とも後ろ姿で顔は分からないが山本と、夫で「ＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹ」ボーカルのＨｉｒｏだと思われる。マイファスは２月２６日、バンドを活動休止すると発表。メンバーそれぞれが「一度立ち止まり、充電期間」を設けるのが理由とした。山本はその後、Ｘ（旧ツイッター）のアカウ