ＷＢＣ１次ラウンド・Ｃ組の台湾―オーストラリア戦（東京ドーム）で台湾がオーストラリアに０―３で敗戦。波乱の幕開けとなった。一発攻勢に泣いた。序盤から両チームの投手陣が好投し試合は拮抗。なかなか得点に結びつかない展開が続く中、０―０の５回にオーストラリアのＲ・パーキンスが試合を動かす先制２ランを右中間スタンドに叩き込むと、２―０の７回には１番・バザーナが追撃のソロを放ち点差はさらに拡大。なんとか