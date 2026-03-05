新日本プロレスの永田裕志（５７）が、自身のＸ（旧ツイッター）のアカウントを乗っ取られ困惑している。永田によれば異変が起きたのは３日の深夜のこと。「日付が変わったくらいの時間にパッと起きて見たら、なんかおかしくなってたんだよ。何だこれって思ってたら、俺のアカウントが大変なことになってて…」。約１２万人のフォロワーがいる永田のアカウントはなぜか「ｉＯＳ￣Ｎｅｔｗｏｒｋ」と謎の名前に変更されており、