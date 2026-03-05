◆オープン戦ＤｅＮＡ―中日（５日・横浜）中日は内野の守備が乱れて勝ち越し点を献上した。４―４の６回無死一塁で山本の遊ゴロは併殺を狙える打球だったが、ドラフト５位・新保茉良内野手（東北福祉大）が後逸して一、三塁とピンチが広がった。続く九鬼の平凡な三ゴロも樋口正修内野手が失策。タイムリーエラーになった。さらに浜の二ゴロを裁いた辻本倫太郎内野手の本塁送球も少しそれ、ヒヤリとするシーンになった。