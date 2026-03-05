ラグビー・リーグワン１部の神戸は５日、デイブ・レニー・ヘッドコーチ（ＨＣ）が今季終了後、ニュージランド代表「オールブラックス」のＨＣに就任することが決まったと発表した。レニー氏は２３―２４シーズンに神戸のＨＣに就任。世界トップレベルの知見をもとに戦術面の強化とチーム体制の再構築を推進し、若手育成と選手層の底上げに取り組み、チーム全体の競争力向上とプロフェッショナルな文化の確立に大きく貢献してき