【スウェーデン】 消費者物価指数（CPI）（速報値）（2月）16:00 予想0.6%前回0.1%（前月比) 予想0.5%前回0.5%（前年比) 予想0.6%前回0.3%（除く住宅ローン・前月比) 予想1.8%前回2.0%（除く住宅ローン・前年比) 【ユーロ圏】 フランス鉱工業生産指数（1月）16:45 予想0.3%前回-0.7%（前月比) ユーロ圏小売売上高（1月）19:00 予想0.3%前回-0.5%