中東情勢にらみ変わらず＝オセアニア為替概況 中東情勢をにらんだ動きが継続。昨日海外市場から東京朝にかけては有事のドル買いの一服もあり、豪ドルは対ドルで上昇する場面が見られ、1豪ドル=0.7089ドルを付けた。イラン情勢の長期化懸念が広がったことや、クウェート沖でタンカーが大規模爆発に巻き込まれ原油流出事故が発生したと報じられたことなどから、上昇一服後は有事のドル買いが再開。午後に入っても流れ