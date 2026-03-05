テクニカルポイントユーロスイス、下降トレンド継続中 0.9303200日移動平均 0.9271一目均衡表・雲（上限） 0.9252100日移動平均 0.9239一目均衡表・雲（下限） 0.9195エンベロープ1%上限（10日間） 0.9176ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.9121一目均衡表・基準線 0.912021日移動平均 0.910410日移動平均 0.9088一目均衡表・転換線 0.9065ボリンジャーバン