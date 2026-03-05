俳優の風間俊介（42）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。出演者から詰問される場面があった。風間は木曜レギュラーとの関わりを問われ、「和歌子さんと一緒にお食事させてもらったりとかはあって」とタレントの島崎和歌子と交流があると告白。「今まで連絡先知らなくて、ちょっと前に連絡先を教えていただいたんですよ」とも明かした。しかし「全然連絡できていなくて」と言い、「振