沖縄県で2024年、20代女性に性的暴行をしようと負傷させたとして、不同意性交致傷罪に問われた米海兵隊上等兵（23）の控訴審判決で福岡高裁那覇支部は5日、懲役7年だった裁判員裁判の一審判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。