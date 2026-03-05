◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC オーストラリア3-0チャイニーズ・タイペイ（5日、東京ドーム）6回にオーストラリアのオラフリン投手の151キロのまっすぐを左手に受けた台湾の陳傑憲(チェン・ジェシェン)選手。球場からは悲鳴が上がり、チャイニーズ・タイペイのファンが固唾をのんで、その無事を祈っていました。現在、病院で検査を受けているという陳選手。その状態が心配されます。