B1東地区のレバンガ北海道は3月5日、ジョーダン・ナタイとの選手契約を双方合意のうえで解除したことを発表。併せてケビン・ジョーンズのインジュアリーリスト（IL）抹消も発表された。 アメリカ出身で現在36歳のジョーンズは、203センチ110キロのパワーフォワード。ドラフト外でクリーブランド・キャバリアーズに入団し、2012－13シーズンにNBAで32試合に出