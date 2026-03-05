元浦和レッズのDFマリウス・ホイブラーテンが滞在先の中東で爆発音を聞いた体験を明かした。ノルウェー『TV2』が伝えている。ホイブラーテンは過去に母国のボデ・グリムト(ノルウェー1部)などでプレーし、2023年に浦和へ加入。2025シーズン限りで退団し、現在はアルナスル(UAE1部)に所属している。UAEでは緊迫する中東情勢を背景に、アルダフラにある米軍基地がイランの弾道ミサイルによる攻撃を受けた。家族とともにドバ