ヌーラボが大幅高で４日ぶりに反発している。この日、プロジェクト・タスク管理ツール「Ｂａｃｋｌｏｇ」において、運用支援型ＡＩ機能「ＢａｃｋｌｏｇＡＩアシスタント」の提供を開始したと発表しており、これを好材料視した買いが入っている。 「ＢａｃｋｌｏｇＡＩアシスタント」は、Ｂａｃｋｌｏｇに蓄積された課題・コメント・Ｗｉｋｉ・ドキュメントなどの情報をＡＩが横断的に読み取り、チャット形