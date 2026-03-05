５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円１９銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８２円２５銭前後と同６０銭強のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５７円００銭近辺で推移していたが、午前１０時２０分過ぎには一時１５６円４０銭台まで下落した。４日に米ニューヨーク・タイムズは、イ