セレッソ大阪は5日、セレッソバルに出店している「たこ焼道楽 わなか」が、当面の間出店を見合わせると発表した。7日にヨドコウ桜スタジアムで行われるJ1百年構想リーグWEST第5節・清水エスパルス戦からの見合わせとなり、再出店時期は未定。なお、経緯については明かされていない。大阪を代表する名店である「たこ焼道楽 わなか」は、C大阪のゴールドパートナー。スタジアムグルメへの出店のほか、選手の一日店長イベントや