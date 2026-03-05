ロサンゼルス・クリッパーズ vs インディアナ・ペイサーズ日付：2026年3月5日（木）開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 130 - 107 インディアナ・ペイサーズ NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対インディアナ・ペイサーズがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・ク