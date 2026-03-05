ヨンキュウ [東証Ｓ] が3月5日大引け後(15:30)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の期末一括配当は25円(前期は20円)実施する方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、各事業年度の利益状況・財政状況及び将来の企業価値向上に向けた事業投資のための資金需要等を総合的に勘案した上で、安定した配当を継続的に行うことを基本方針としております。当社を取り巻く養殖業界