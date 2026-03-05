タカショー [東証Ｓ] が3月5日大引け後(15:30)に決算を発表。26年1月期の連結経常利益は前の期比8.6倍の7.1億円に拡大したが、27年1月期は前期比27.5％減の5.2億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.5倍の4.8億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.4％→1.5％に改善した。 株探ニュース