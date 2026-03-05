5日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1414、値下がり銘柄数97と、値上がりが優勢だった。 個別ではクオンタムソリューションズ、ＭＥＲＦ、日本ギア工業、ＴＶＥ、岡野バルブ製造など7銘柄がストップ高。ＪＭＡＣＳ、シキノハイテック、助川電気工業は一時ストップ高と値を飛ばした。大成温調、ＳｈｉｎｗａＷｉｓｅＨｏｌｄｉｎｇｓ、ヒビノ、日本マクドナルドホールディングス、大戸屋