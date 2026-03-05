5日の日経平均株価は前日比1032.52円（1.90％）高の5万5278.06円と4日ぶり反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1423、値下がりは154、変わらずは13と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を276.76円押し上げ。次いでＳＢＧ が126.75円、東エレク が103.29円、信越化 が48.80円、ＴＤＫ が44.87円と続いた。 マイナス寄与度は8.77円の押し下げ