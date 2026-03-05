5日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ248467 -33.5 51160 ２. 日経Ｄインバ 53244 -28.44687 ３. 野村日経平均 44128 -39.1 57440 ４. 日経ベア２ 27743 -28.6 115.2