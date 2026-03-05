5日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数539、値下がり銘柄数46と、値上がりが優勢だった。 個別ではグリーンモンスター、ＪＤＳＣ、メドレックス、ファンペップがストップ高。オンコリスバイオファーマ、アライドアーキテクツ、オキサイド、ＱＤレーザは一時ストップ高と値を飛ばした。ソフトフロントホールディングス、シェアリングテクノロジー、Ｐｈｏｔｏｓｙｎ