5日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比34.9％減の6078億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同34.3％減の4511億円だった。 個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅガソリン上場投資信託 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 、ＭＡＸＩＳＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ外国株式・