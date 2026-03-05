■『RIZIN.52』メディアデー（5日・都内ホテル）メインイベントの第12試合で秋元強真と対戦する元ベラトール王者のパッチー・ミックスが、2日後に迫った6年ぶりのRIZINでの試合、そして年内の王座奪取にむけての意気込みを語った。【動画】秋元強真、朝倉未来やシェイドゥラエフに対戦要求するミックスに苛立ち「舐められてるな」ミックスはアメリカのローカル団体でキャリアを重ね、2019年からベラトールに参戦。同年大みそか