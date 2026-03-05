お笑いコンビ・たくろうが５日、東京・烏森神社で、映画「ザ・クロウ」（６日公開）の大ヒット祈願を行った。４月から東京進出を予定している２人は作品にちなんで、これから苦労しそうなことを問われると、赤木裕は「やっぱり物価がちょっと高いとか」と吐露。東京で住む物件については「もうほんまに大阪住んでた頃と比べたら５倍のところに住むことになりそう」だと明かし「（Ｍ−１）優勝した後の給料って、今は賞金なりな