『M-1グランプリ2025』王者のお笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が5日、東京・新橋の烏森神社で行われた『ザ・クロウ』（6日公開）の大ヒット祈願イベントに参加した。【ソロショット】面影ない…別人級コスプレで登場した赤木裕イベントでは、タイトルにかけて苦労話をすることに。仕事に関しては「楽しくやらせてもらっている」を明かしたが、きむらは「家に帰る時間がなくて。ご飯も簡単なものですます。パス