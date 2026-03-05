新規開店などの準備のため納入業者に従業員を無償で派遣させていたなどとして、公正取引委員会は５日、食品スーパーを展開する「かましん」（栃木県）に対し、独占禁止法違反（不公正な取引方法）の恐れがあるとして再発防止を求める警告を行った。発表によると、同社は遅くとも２０２２年３月から昨年１２月まで、新規開店や改装開店などの際、食品メーカーなどの納入業者約６０社の従業員計約１万人を無償で派遣させ、商品陳