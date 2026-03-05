歌手の島谷ひとみが5日、女子プロレスラーSareee（サリー）と異色タッグを組み、新曲「太陽神Prism」をリリースすることを発表した。同曲は島谷にとって37枚目のシングル。発売日は3月22日。女子プロレス界で高い人気を誇るSareeeのメインテーマとして制作された楽曲で、同日に横浜武道館で開催されるデビュー15周年大会「Sareee−ISM Chapter X」で披露予定。Sareeeは2005年発売の島谷のヒット曲「太陽神」を入場曲として長