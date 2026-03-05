「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップオーストラリア代表３−０台湾代表」（５日、東京ドーム）２４年プレミア１２王者の台湾が開幕戦で痛恨の完封負けを喫した。打線は相手先発のＡ・ウェルズに３回を０安打６三振無失点に抑え込まれるなど、苦しめられ、スコアボードに０を並べ続けた。九回に１死一、二塁の好機を作ったが、無得点に終わった。試合後、台湾の曽豪駒監督は「責任は私にあります。私