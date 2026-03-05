「帝国ホテル京都」の開業セレモニー＝5日午前、京都・祇園帝国ホテルは5日、京都・祇園にある国の登録有形文化財の弥栄会館を改修した「帝国ホテル京都」を開業した。帝国ホテルブランドとしては4カ所目で、30年ぶりの新規開業。1泊300万円のスイートルームも備える。訪日客に人気の京都への進出で、海外での知名度向上も目指す。ホテルは祇園甲部歌舞練場の敷地内にあり、地上7階、地下2階建て。55の客室のうち8室が帝国