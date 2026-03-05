アンガールズ・田中卓志の冠番組『呼び出し先生タナカ』（フジテレビ系、以下『タナカ』）が、3月16日放送の2時間スペシャルをもって最終回を迎えることがわかった。同番組は開始当初から“波乱含み”だった。企画内容が、“めちゃイケ”こと『めちゃ×2イケてるッ！』の「抜き打ちテスト」の“パクリ”ではないかという批判を受けたからだ。X上でも、《まるっきり めちゃイケ の岡女の丸パクりだったもんな》といった声の