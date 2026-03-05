Ｊ２磐田は７日、アウェーでＪ２藤枝と対戦する。今季初の明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ静岡県勢対決に向け、５日に磐田市内で調整。Ｕ―２３日本代表ＭＦ川合徳孟（１９）が、親交のある藤枝ＤＦ永野修都（１９）とのＵ―２３日本代表対決に闘志を見せた。３月３日に誕生日を迎え、１９歳となった川合。仲間から祝福も受け取ったという。１８歳でのラストプレーとなった前節（２月２８日）のＪ３福島戦では今季公式戦初ス