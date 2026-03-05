オープン初挑戦となった前走のカーバンクルＳで１２着に終わったシンバーシア（牝５歳、美浦・萩原清厩舎、父ロードカナロア）は、愛知杯（３月２２日、中京）に向かう。２４年１２月に大井からＪＲＡに再転入。昨年１２月の南総Ｓを勝ってオープン入りした。初の中京コースで巻き返しを狙う。