漫画家でタレントの山咲トオルが4日、インスタグラムを更新。人気タレントとの2ショットをアップし、ファンの反響を呼んでいる。 【写真】今にも画面から飛び出てきそうパワーと仲良し感がケタ違いな2ショット 山咲は「久しぶりに、はるな愛ちゃんとロケ(なないろ日和よ)」とテレビ東京の番組ロケの際に、タレント・はるな愛と撮影したものであることを説明。「『私達』が2人居ると、話が2倍ではなく、4倍はね上がっ