女優のク・ヘソン（41）が発売した携帯用ヘアカーラー「KOOROLL」の価格を巡り、オンライン上で甲論乙駁が続いている。ク・ヘソンは最近、自身のソーシャルメディアを通じてヘアカーラー「KOOROLL」の公式販売ホームページのリンクとともに価格情報を公開した。「KOOROLL」の価格は1個1万3000ウォン（約1400円）で、送料は別途3000ウォンがかかる。2個セットは2万5000円で販売されている。価格が公開されると、一部のオンラインコ