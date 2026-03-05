3月4日からエストニア・タリンで開催中の世界ジュニアフィギュアスケート選手権。日本勢の先陣を切ったのは中田璃士、西野太翔、蛯原大弥が出場した男子ショートプログラム。上位5人が80点台にのせるハイレベルな戦いとなった。中田璃士がワールドレコードで首位発進日本人男子史上初の2連覇を狙う中田は、自身も予想していたという最終滑走で登場。前日練習では、ショートプログラムの曲かけをノーミスで終えると、4回転トールー