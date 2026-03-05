お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が、4日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜1・09）に出演。噂話の影響力について語った。同番組では、直属の上司が2、3年で替わるため、関係性を築くことに苦労しているという20代女性の悩みを受けた。これに吉田は、共通の趣味で仲良くなるパターンもあると伝えつつ、大嫌いなまま終わるケースもあると指摘した。最悪の相性だったとしても「どうせ2、3年で変