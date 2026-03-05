栃木県那須町のいちご園で看板が倒れ、下敷きになった3人がけがをして病院に搬送されました。【映像】倒れた看板（現場の様子）正午ごろ、那須町にある那須高原農園いちごの森で「看板が倒れ下敷きになっている人がいる」と通報がありました。警察などによりますと、高さおよそ5メートルの看板の下敷きになった40代から70代の男女3人がけがをして、ドクターヘリなどで病院に搬送されました。いずれも意識はあるということで