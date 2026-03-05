広島県庁広島県は5日、公文書に虚偽記載が見つかった問題を巡り、公益通報制度の運用を見直すと明らかにした。文書偽造の疑いを指摘する公益通報があったのに対応を誤り、一度は「事実の有無を特定できなかった」と結論付けていたため。公益通報と懲戒処分の担当部署を分けるほか、調査の事実認定権者を課長級から局長級に引き上げる。透明性を確保するため、通報者の保護に配慮した上で事案の概要や事実認定の有無、是正措置