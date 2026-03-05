◇第6回WBC1次ラウンドC組オーストラリア3─0台湾（2026年3月5日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日、東京ドームで行われる1次ラウンドC組の台湾─オーストラリア戦で幕を開け、オーストラリアが一発攻勢で初戦を制した。両軍無得点で迎えた5回に捕手・パーキンスが代わったばかりの相手2番手・陳柏毓（チン・ハクイク）の直球を捉え、右中間スタンドに先制2ランを放り込んだ。7回には2024年の