グラビアアイドルで女優の高橋凛（35）が5日までにインスタグラムを更新。ビフォーアフター写真を公開した。「2019→2026体はちゃんと変わる」とつづり2枚の写真を公開。19年はややふっくらした体つきをしている。「私は特別なことをしたわけじゃありません」と前置きした上で「・無理な食事制限をやめた」「・ちゃんと食べるようにした」「・コツコツ続けた」と3点挙げ「それだけです。ダイエットは我慢大会じゃない」とした。