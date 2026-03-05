元AKB48の秋元才加（37）が5日、Xを更新。平和への願いをつづった。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃が続く中、「どんな事があっても、やっぱり戦争反対って言い続けなくてはいけないと思っているよ」と切り出し「和平、そして平和を願い続ける」とつづった。続けて「今日も心で唱え続けながら、一日を過ごす」とつづり、フォロワーからは「私も同じ気持ちです。平和が一番大切ですね」「私の思いも同じです。戦争反対。