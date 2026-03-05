現状で航行には支障なし？アメリカ海軍は2026年2月26日、中東派遣のために行動中の新型原子力空母「ジェラルド・R・フォード」の艦内で発生しているトイレ詰まり問題について公式に言及しました。【画像】すげえ衝撃…これが、「ジェラルド・R・フォード」耐衝撃試験です「ジェラルド・R・フォード」はジェラルド・R・フォード級空母の1番艦で、高度に自動化された艦内システムや、従来の蒸気圧ではなくリニアモーターの力で作動