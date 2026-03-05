唯一無二の歌声と圧倒的な存在感で、長きにわたり音楽シーンを彩ってきたアーティスト・島谷ひとみが、デビュー15周年を迎える女子プロレスラーのSareeeとタッグを組み、メインテーマとなるNEW SINGLE『太陽神 Prism』を3月22日にリリースすることが決定。さらに、同日に横浜武道館にて行われるSareeeデビュー15周年記念興行『Sareee-ISM』への出演も決定している。Sareeeは、2005年発売の島谷のアルバム『Heart＆Symphony』に挿入