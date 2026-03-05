台湾代表の主将にアクシデントが起きた(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が3月5日、東京ドームで開幕し、1次ラウンドのプールCで台湾はオーストラリアと対戦。0-3で敗れた。【写真】大谷翔平らが投稿した大阪の決起集会の超豪華メンバーを見る2024年プレミア12王者で、プールCでは日本の最大のライバルと目されていた台湾が黒星スタート。さらに、心配なのは6回にキャプテンの陳傑憲（チェン・ジェシ