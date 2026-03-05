『M-1グランプリ2025』王者のお笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が5日、東京・新橋の烏森神社で行われた『ザ・クロウ』（6日公開）の大ヒット祈願イベントに参加した。【ソロショット】面影ない…別人級コスプレで登場した赤木裕1994年に公開され、カルト的人気を誇る映画『クロウ／飛翔伝説』のリブート作品となる。たくろうは応援隊長としてヒット祈願に参加した。この日、赤木が主人公のエリック・ドブレン／