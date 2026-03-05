歌手の野口五郎（70）が、6日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】昨年デビュー55周年、記念ライブで熱唱する野口五郎15歳で歌手デビューし、今年56周年を迎えた野口。56周年は「ゴロー」ということもあり特別な思いがあるという。今年2月には古希という節目も迎えた。『徹子の部屋』に23歳で初出演したときの貴重な映像を見ながら、これまでの歌手生活を振り返る。昨年2月に最愛の母を