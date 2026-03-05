イスラエル軍は5日、イランの首都テヘランで新たに大規模な攻撃を開始したと明らかにしました。アメリカ、イスラエルとイランの攻撃の応酬が続くなか、イスラエル軍は5日、イランの首都テヘランへの新たな攻撃を開始したと明らかにしました。テヘラン全域のインフラを標的とした大規模な攻撃だとしています。イランの地元メディアによりますと、死者の数は4日の段階で1045人に上っていて、今後さらに被害が拡大する恐れがあります