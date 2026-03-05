ＮＨＫは５日、２０２６年度のＮＨＫ語学番組について新たな出演者を発表。３人組ロックバンド・Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥの若井滉斗（２９）、お笑い芸人のサンシャイン池崎（４４）、俳優・剛力彩芽（３３）が都内の同局放送センターで行われた取材会に出席した。Ｅテレでの「ハングルッ！ナビ」（毎週木曜・午後１１時）で生徒役を務めることになった若井は「本当にうれしくて光栄。僕自身、５年間ぐらいハングルを学